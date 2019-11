Post sponsored by NewzEngine.com





Source: United Nations secretary general

The Secretary-General remains deeply concerned about the situation in Bolivia and takes note of recent developments, including the resignation of President Evo Morales.



The Secretary-General urges all concerned to refrain from violence, reduce tension and exercise maximum restraint. He calls on all actors to abide by international law, notably fundamental human rights principles.



The Secretary-General also appeals to all actors to commit to achieving a peaceful resolution of the current crisis and to ensuring transparent and credible elections.

El Secretario General sigue profundamente preocupado por la situación en Bolivia y toma nota de los acontecimientos recientes, incluida la dimisión del presidente Evo Morales.



El Secretario General insta a todos los actores relevantes a abstenerse de la violencia, reducir la tensión y ejercer la máxima moderación. Pide a todos los actores relevantes que cumplan con el derecho internacional, especialmente los principios fundamentales de derechos humanos.



El Secretario General también hace un llamado a todos los actores relevantes para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles.



